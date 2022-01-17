Пермяку соседи вызвали силовиков, услышав через стенку слово «бомба»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми бдительные соседи позвонили 112 и рассказали, что их жизни может угрожать сосед. Случай произошел днем 16 января в доме по улице Маяковского, 41. По словам заявителя, в соседней квартире во время ссоры соседей женщина услышала крики о том, что в квартире «бомба».

Спецслужбы отреагировали на сообщение об угрозе. На место прибыла полиция и спасатели. Неадекватный мужчина при виде людей в форме сбежал. Взрывного устройства в квартире не было.

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