Шесть игроков «Пармы» могут сыграть в «Матче всех звезд Единой лиги ВТБ»

Адас Юшкявичус готовится к броску. Фото: БК "Парма-Париматч"

Сразу шесть игроков пермского БК «Парма-Париматч» могут сыграть в «Матче всех звезд Единой лиги ВТБ» (0+). Таковы результаты голосования среди болельщиков.

Самыми популярными игроками в голосовании стали центровой «Пармы» Артем Забелин в сборной «Звезд России» («Парма», 44,3% от общего количества голосов) и Эррик Макколлум в сборной «Звезд мира» («Локомотив-Кубань», 64,2% от общего количества голосов).

Также в расширенный состав участников вошли еще пять игроков «Пармы». В кандидатах в сборную «Звезд России» оказались Евгений Воронов и Николай Жмако. А в списке кандидатов в команду «Звезд мира» попали Артем Параховский (Беларусь), Адас Юшкявичюс (Литва) и Джеремайя Хилл (США).

Итоги голосования будут известны 24 января. Шоу-игра состоится 20 февраля в Москве.

Напомним, сейчас «Парма» - на карантине. В команде произошла вспышка коронавируса из-за которой клуб отменил ближайшие матчи.