В Перми 9-летний мальчик пропал после занятий в компьютерной школе

Пермячка привезла мальчика на занятия, а когда они закончились, ребенком не нашла. Фото: Василий Вахрин

У одной из жительниц Перми воскресенье, 16 января, началось с переживаний - она потеряла своего 9-летнего сына. Как рассказал источник «КП», недоразумение случилось, когда женщина пришла забирать ребенка из компьютерной школы, а его там не оказалось.

Пермячка привезла мальчика утром по адресу Швецова, 39, когда занятия закончились, она вернулась за ребенком, но почему-то не нашла. Педагог сказал, что ребенка вовсе не было на занятиях. Взволнованная женщина тут же позвонила в экстренные службы. На вызов отреагировали спасатели и поисковый отряд «Лиза Алерт».

К счастью, спустя несколько часов ребенок нашелся. Он был в другом кабинете этой компьютерной школы. Его передали маме, с ним все в порядке.