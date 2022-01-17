В Пермском крае пьяный пассажир вызвал и угнал такси

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В Чайковском осудят неоднократно судимого мужчину, который изрядно выпил, а после угнал такси. Подробностями поделились в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Случай произошел в декабре прошлого года. 40-летний пассажир в нетрезвом виде вызвал такси, чтобы добраться до дома. В салоне он поругался с таксистом – между ними возник конфликт.

Не заглушая двигатель, таксист вышел из авто, чтобы открыть заднюю дверь и высадить пассажира. Но тот эффектно перебрался с заднего сидения на переднее, сел за руль и дал по газам.

Проехав несколько сотен метров, «водитель» не справился с управлением и съехал на обочину проезжей части, повредив чужой автомобиль. После он уже пешком покинул место аварии.

Вскоре полиция задержала виновника происшествия. Выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде и был лишен права управления транспортными средствами.

В ходе следствия обвиняемый возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб.