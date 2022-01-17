Вручены награды победителям конкурса нефтяников «Черное золото Прикамья»

Олег Третьяков вручил призы за лучшие материалы

Во Дворце культуры имени А. Г. Солдатова прошла церемония награждения конкурса журналистских материалов о нефтегазовой отрасли «Чёрное золото Прикамья». В этом году он прошёл в 16-й раз. В год 30-летия Компании «ЛУКОЙЛ» появились специальные номинации, а призовой фонд составил 600 тысяч рублей.

С приветственным словом к участникам церемонии обратился Олег Третьяков, он вручил призы за лучший материал к юбилею Компании и за победу в спецноминации «Выбор читателя».

- На протяжении всей лукойловской истории мы остаёмся верны доброй традиции благотворительности и партнерства. Как сказал Вагит Юсуфович Алекперов, «для нас регионы, где мы работаем, и их жители также дороги, как и наши работники. Компания будет всегда привержена этой идеологии! И 30 лет работы ЛУКОЙЛа – это 30 лет работы на благо страны!» Для нас важно вести постоянный диалог с жителями территорий, понимать их чаяния, вместе находить решение актуальных вопросов. Именно журналисты – индикатор общественного мнения, настроений и ожиданий людей, – подчеркнул Олег Третьяков, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Итоги конкурса.

Номинация «Лучший материал к 30-летию Компании «ЛУКОЙЛ»:

1 место – Татьяна Южакова, материал «Моё МЕСТОрождение», газета «Верный Путь» (село Орда)

2 место – Татьяна Еловикова, материал «Великая труженица», газета «Осинское Прикамье» (г. Оса)

Специальная номинация по решению жюри «Выбор читателя»:

1 место – Ирина Черепова, материал «Успех в профессии – интерес спортивный», газета «Маяк Приуралья» (г. Чернушка)

2 место – Регина Бартули, материал «Стабильность и амбиции», газета «Бизнес-класс» (г. Пермь)

Номинация «Лучший телевизионный сюжет»:

1 место – Станислав Уланов, автор проекта «Легенды губернского города», телекомпания ВЕТТА (г. Пермь)

1 место – Анастасия Бочкарёва, сюжет о школьной телестудии в Куеде, телеканал «СТС-Вечер» (г. Чернушка)

2 место – Кристина Шестакова, интервью с начальником установки по подготовке и перекачке нефти 1-го цеха ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ Денисом Биктимировым, телеканал «СТС-Вечер» (г. Чернушка)

Номинация «Лучший материал на радио»:

1 место – Роман Попов, цикл программ «Роман с нефтью», радио «Эхо Москвы в Перми» (г. Пермь)

Номинация «Лучшая публикация на социальную тематику»:

1 место – Илана Курасевич, материал «Расти, мой Кукуштан!», газета «Нива» (Пермский район)

2 место – Светлана Перминова, материал «Возродится из пепла», газета «Верный путь» (село Орда)

Номинация «Лучшая публикация в интернет-СМИ»:

1 место – коллектив редакции портала «Непермь», лонгрид «Нефтяной атлас Верхнекамья», информационно-развлекательный портал «Непермь» (город Березники)

2 место – Борис Майоров, материал «Открывая первооткрывателя», интернет-газета «Текст» (г. Пермь)

Номинация «Лучшая публикация в печатных СМИ»:

1 место –- Наталья Ермакова, материал «Нефтяники земли Бикбардинской», издание «Куединская газета» (пос. Куеда)

2 место – Михаил Субботин, материал «На переднем крае нефтедобычи», газета «Маяк Приуралья» (г. Чернушка)

Номинация «Лучший кадр»:

1 место – Юлия Пьянкова

2 место – Артём Жикин

Специальные призы от «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

«За особый взгляд на нефтегазовую отрасль» - фотограф Сергей Петровых

«За многолетнее сотрудничество» - корреспондент ГТРК «Пермь» Максим Пеккер.