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Общество17 января 2022 9:36

Губернатор высказался о ситуации с коронавирусом в Пермском крае

Будут закуплены дополнительные тест-системы для выявления инфекции
Анна Маркова
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К 1 февраля губернатор поручил перезапустить диспетчерскую скорой помощи.

К 1 февраля губернатор поручил перезапустить диспетчерскую скорой помощи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае прошел Оперштаб, на котором обсуждалась ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе. По его итогам губернатор Дмитрий Махонин дал поручения своим коллегам.

«Обратить внимание на необходимость контроля соблюдения всех необходимых противоэпидемиологических мер: проводить дезинфекцию в транспорте и помещениях, обратить внимание на использование людьми средств индивидуальной защиты. Нужно дополнительное приобретение тест-систем. К 1 февраля перезапустить диспетчерскую скорой помощи, проработать комплектование бригад скорой медицинской помощи и чаще задействовать студентов медицинской академии», - сказал Махонин.

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