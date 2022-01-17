Губернатор высказался о ситуации с коронавирусом в Пермском крае

К 1 февраля губернатор поручил перезапустить диспетчерскую скорой помощи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае прошел Оперштаб, на котором обсуждалась ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе. По его итогам губернатор Дмитрий Махонин дал поручения своим коллегам.

«Обратить внимание на необходимость контроля соблюдения всех необходимых противоэпидемиологических мер: проводить дезинфекцию в транспорте и помещениях, обратить внимание на использование людьми средств индивидуальной защиты. Нужно дополнительное приобретение тест-систем. К 1 февраля перезапустить диспетчерскую скорой помощи, проработать комплектование бригад скорой медицинской помощи и чаще задействовать студентов медицинской академии», - сказал Махонин.

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