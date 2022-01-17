В Перми начался суд над экс-главой «Экопромбанка»

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Фото: архив "КП"
Сегодня утром в Перми стартовал суд по уголовному делу в отношении Андрея Туева – бывшего председателя правления ОАО АКБ «Экопромбанк». Об этом сообщает издание Business Class.
Напомним, Андрей Туев обвиняется в растрате и злоупотреблении полномочиями. В 2013 году банкир выдал компании кредит без обеспечения, действуя из корыстных побуждений и зная о недобросовестном исполнении этим заемщиком ранее взятых обязательств.
А второй эпизод касается вывода из состава обеспечения по кредитному договору недвижимого имущества.
Напомним, подсудимый скрывался от органов предварительного расследования за пределами РФ. В августе 2016 года его объявили в розыск по каналам Интерпола.
Его местонахождение установили и весной 2021 года экстрадировали в РФ из Республики Кипр.