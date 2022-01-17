Пермский эпидемиолог: «На «омикроне» эпидемия коронавируса может закончиться»

На нем специалисты рассказали, что в регионе подтверждено уже 6 новых случаев штамма «омикрон». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае 17 января проходит заседании Оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

На нем специалисты рассказали, что в регионе подтверждено уже 6 новых случаев штамма «омикрон».

- На «омикроне» эпидемия коронавируса может закончиться, - сказала Ирина Фельдблюм, - заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук. - "Омикрон" менее патогенен, а значит меньше коек и аппаратуры понадобится, но будет загруз амбулаторный.

Читать также

В Минздраве рассказали, как «омикрон» попал в Пермский край

В регионе обнаружили 6 новых случаев (Подробнее...)