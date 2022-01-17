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Общество17 января 2022 8:33

В Минздраве рассказали, как «омикрон» попал в Пермский край

В регионе обнаружили 6 новых случаев
Анна Маркова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Прикамье растет заболеваемость новым штаммом коронавируса.

В Прикамье растет заболеваемость новым штаммом коронавируса.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 16 января в Пермском крае зарегистрировано 6 заболевших штаммом "омикрон". Об этом стало известно от Виталия Костарева, руководителя Роспотребнадзора региона на заседании Оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

- Случаи завозные - это Египет, Кипр Италия, Арабские Эмираты, Турция и Австрия, там был близкий контакт, - заявил Виталий Костарев. - Все случай протекали в легкой форме, бессимптомные. С 3 по 16 января было отправлено на исследование 293 пробы. Пять случаев - это "омикрон".

Эпидемиологи также рассказали, что новый штамм менее патогенен, а значит меньше коек и аппаратуры понадобится.