Министр Анастасия Крутень: от «омикрона» заболевших в Пермском крае ожидается в четыре раза больше, чем в пик октября-ноября 2021 года

Анастасия Крутень: Минздрав готов перепрофилировать более 7000 коек для организации в стационарах «красных» зон. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- По самым скромным прогнозам, в феврале-марте 2022 года количество заболевших от нового контагиозного штамма «омикрон» превысит пиковые значения октября-ноября 2021 года в 4 раза, - рассказала во время рабочей поездки в Красновишерск Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. - Власти Пермского края сейчас выделяют деньги на приобретение средств диагностики и лекарственных препаратов для лечения пациентов с ковидом. Минздрав готов перепрофилировать более 7000 коек для организации в стационарах «красных» зон.

Новый штамм представляет особенную угрозу для детей до 4 лет и людей пожилого возраста. Поэтому, пока есть время для формирования иммунитета, нужно прививаться родителям, бабушкам, дедушкам и всем, кому дорого здоровье близких.

Прививка в большинстве случаев защищает от заражения или - от тяжелого течения болезни. Вакцины для иммунизации и ревакцинации в поликлиниках есть в достаточном количестве.