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Общество17 января 2022 8:08

Полицейские ищут женщину, которая несколько раз вонзила нож в пермячку, а потом ограбила

Преступление произошло в конце декабря в Свердловском районе
Анна Маркова
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В Перми разыскивают женщину.

В Перми разыскивают женщину.

Циничное преступление, которое произошло в Перми 20 декабря пока остается нераскрытым. Оно случилось в Свердловском района у дома № 14 по ул. Вижайская.

В МВД по городу Перми рассказали, что неизвестная женщина подбежала сзади к 70-летней пенсионерке и несколько раз вонзила в нее нож. Потом выхватила сумку с пакетом, где находились вещи и убежала.

Пострадавшую доставили в больницу, ее прооперировали, сейчас пенсионерке ничего не угрожает.

Полицейские продолжают искать нападавшую, которая совершила разбойное нападение. Если вы владеете информацией о подозреваемой, сообщите по телефону: 89223750331. Анонимность гарантируется.