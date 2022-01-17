В Перми пропал 42-летний мужчина

Владимир пропал в конце ноября.

В Перми пропал 42-летний Владимир Соснин. Об этом сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой. Известно, что 26 ноября он вышел из дома по улице Тимирязева, с этого момента информации о нем нет.

Приметы Владимира: рост 180 см, спортивного телосложения, лысый, глаза карие, носит бороду.

Если у вас есть информация о его местонахождении, сообщите по телефонам: 204-49-04 или 102.

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