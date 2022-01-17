В Пермском крае инспекторы вернули домой сбежавшего ребенка

Инспекторы Антон Шадрин и Николай Нелюбин вернули маленького путешественника домой.

У сотрудников ГИБДД по Пермскому району на днях произошло нерядовое дежурство. Антон Шадрин и Николай Нелюбин несли службу в районе села Фролы. Они увидели идущего по обочине трассы Пермь-Екатеринбург мальчика. Ребенок был один, шел в сторону Кунгура. Полицейских насторожил этот факт.

Мальчугана посадили в патрульный автомобиль и расспросили, что он тут делает. Оказалось, что 10-летний школьник уже проделал долгий путь. Он живет в Перми и отправился к своей тете в село Троельга Кунгурского района.

- Он рассказал нам, что после уроков на двух автобусах добрался до остановки «Липовая гора», откуда пешком пошел в сторону дома родственницы, - вспоминает инспектор Антон Шадрин. – Случилось это из-за ссоры с бабушкой, родители в это время были на работе.

Полицейские отвезли ребенка в отдел полиции, где инспекторы по делам несовершеннолетних установили его родителей и адрес проживания. Они вернули маленького путешественника домой и провели профилактическую беседу с его семьей.