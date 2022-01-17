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Общество17 января 2022 6:25

В ГИБДД рассказали, сколько пьяных водителей задержали на дорогах Перми за неделю

С 10 по 16 января произошло 8 аварий, в которых пострадали взрослые и дети
Анна Маркова
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Всего за неделю было зарегистрировано 2729 нарушений ПДД.

Всего за неделю было зарегистрировано 2729 нарушений ПДД.

Фото: Юлия Лоза

В Перми за минувшую неделю госавтоинспекторы зарегистрировали 8 ДТП, в которых пострадали люди. Травмы получили 8 человек, в том числе 2 детей.

В ведомстве озвучили статистику дорожных правонарушений с 10 по 16 января, расскажем о них подробнее. Всего было зарегистрировано 2729 нарушений ПДД, из них:

60 нетрезвых водителей (водителя с признаками опьянения) из них: 25 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 28 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 7 нетрезвых водителей сели за руль будучи уже наказаны за такое же преступление.

40 водителей управляли автомобилем, не имея водительского удостоверения;

17 водителей были за рулем авто, лишенные права управления.

30 водителей автобусов было привлечено к административной ответственности за нарушение ПДД. И другие правонарушения.