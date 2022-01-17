Прикамский театр поставит мистическую драму про врачей

Фото: lysvateatr.ru

Лысьвенский театр драмы имени Анатолия Савина готовит премьеру мистической драмы про врачей. Как сообщает Telegram-канал «Фабрика радости», основой для спектакля стал цикл рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача».

Как пишет источник, зрителей спектакля ждет соединение чертовщинки, игры с медицинскими терминами и Шерлоком Холмсом, а также сериалом «Интерны» и «Семейкой Аддамс».

Премьера состоится 25 февраля. А пока актеры и сотрудники театра работают над эскизами костюмов и ночуют на репетициях.

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