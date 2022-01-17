Пассажир самолета Москва - Пермь снял во время перелета северное сияние

Фото: Степан Аликин.

Необычный перелет из столицы до дома выдался у пермяка Степана Аликина. Во время полета он на протяжении 10-15 минут наблюдал в небе северное сияние. Мужчина снял немало интересных фото и поделился ими на своей странице в соцсетях.

Фото: Степан Аликин.

- Вылетел я из Внуково в Пермь 14 января вечером, в 23.45, - рассказал мужчина. – Когда летели уже где-то в Пермском крае, я увидел в небе северное сияние. Передо мной сидела девушка, она тоже снимала это, и мы обсуждали происходящее.

Расцвеченное небо радовало пассажиров рейса Москва-Пермь минут 10-15 и при подлете к Большому Савино стало темным.

Фото: Степан Аликин.

«Повезло», «Круто», «Огонь», - комментируют пост пермяка подписчики.