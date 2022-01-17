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Происшествия17 января 2022 5:12

В санатории в Пермском крае произошел несчастный случай с сотрудником

Расследованием занимается инспекция труда
Анна Маркова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мужчина серьезно пострадал, выпив уксус.

Мужчина серьезно пострадал, выпив уксус.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В одном из санаториев Пермского края произошел тяжелый несчастный случай, в котором пострадал электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в регионе. Мужчина отправился уксусной эссенцией. Сейчас выясняются причины и обстоятельства несчастного случая.

- По результатам расследования будут приняты меры административного характера и направление материалов в следственные органы, - рассказали в ведомстве.