После столкновения фуры и легковушки в Пермском крае скончалась молодая женщина

Фура от удара легла на бок. Фото с места происшествия: группа ВК 98 - ПСЧ 13-ПСО Прикамья.

В субботу, 15 января, на трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 29-летняя женщина, она управляла легковым автомобилем, который столкнулся с фурой.

- ДТП произошло ранним утром в 07.29, - сообщили на своей страничке ВКонтакте сотрудники 98 пожарно-спасательной части. – Авария случилась в Суксунском городском округе на 128 километре автодороги Пермь-Екатеринбург. Здесь столкнулись легковой и грузовой автомобили. К сожалению, не обошлось без жертв. Погибла 29-летняя женщина - водитель легкового автомобиля. На ликвидации ДТП участвовало четыре человека личного состава и одна единица техники.

По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства, которые привели к трагедии.