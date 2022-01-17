В Минздраве Прикамья обратились к пожилым жителям региона с просьбой

Эпидемиологи обращаются к пожилым жителям Прикамья с просьбой – сделать прививку тем, кто еще не вакцинировался. Фото: архив "КП"

Пермский край уже оказался в числе тех, где был обнаружен штамм коронавируса «Омикрон». Медики говорят о стремительном распространении заболеваемости. В Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали, что на сегодняшний день в регионе вакцинировались почти 400 тысяч человек в возрасте от 60 лет – это около 70% от необходимого числа

Эпидемиологи обращаются к пожилым жителям Прикамья с просьбой – сделать прививку тем, кто еще не вакцинировался.

- Для формирования коллективного иммунитета нужно, чтобы привиты были 573,3 тысяч человек из этой группы, так как они наиболее подвержены риску заражения, - говорят специалисты Минздрава.

Сейчас 80% людей, умирающих от коронавируса, это лица старше 60 лет.