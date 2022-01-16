Кассовые сборы фильма, снимавшегося в Пермском крае, превысили два миллиарда рублей

Иван (Виктор Хориняк) и Василиса Премудрая (Мила Сивацкая) Фото: кадр из фильма

23 декабря 2021 года вышел на экраны кинотеатров третий фильм киноэпопеи про волшебную страну Белогорье «Последний богатырь: Посланник тьмы». Часть съемок проходила в Пермском крае, на Крестовой горе под Губахой. Причем, кинематографисты снимали одновременно вторую и третью части саги.

В третьей части «Последнего богатыря» Василису похищают прямо перед ее свадьбой с Иваном и искать красавицу героям сказки приходится уже не в Белогорье, а в Москве.

Картина стала очень успешной. По данным Единой автоматизированной информационной системы, всего за три недели кассовые сборы фильма превысили два миллиарда рублей.