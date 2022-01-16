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Звезды16 января 2022 16:05

Кассовые сборы фильма, снимавшегося в Пермском крае, превысили два миллиарда рублей

Картина «Последний богатырь: Посланник тьмы» стала одной из самых успешных российских лент
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Иван (Виктор Хориняк) и Василиса Премудрая (Мила Сивацкая)

Иван (Виктор Хориняк) и Василиса Премудрая (Мила Сивацкая)

Фото: кадр из фильма

23 декабря 2021 года вышел на экраны кинотеатров третий фильм киноэпопеи про волшебную страну Белогорье «Последний богатырь: Посланник тьмы». Часть съемок проходила в Пермском крае, на Крестовой горе под Губахой. Причем, кинематографисты снимали одновременно вторую и третью части саги.

В третьей части «Последнего богатыря» Василису похищают прямо перед ее свадьбой с Иваном и искать красавицу героям сказки приходится уже не в Белогорье, а в Москве.

Картина стала очень успешной. По данным Единой автоматизированной информационной системы, всего за три недели кассовые сборы фильма превысили два миллиарда рублей.