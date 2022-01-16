Новые больные коронавирусом обнаружены в 27 территориях Пермского края

Всего в Пермском крае выявлено 165732 заболевших COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом. Новые заболевшие обнаружены в 27 территориях региона.

Традиционно большинство больных выявлено в Перми – 320. На втором месте Березники, где COVID-19 обнаружен у 30 человек. На третьем месте – Гайнский округ, где 11 вновь инфицированных.

По 9 человек в Добрянском округе и Пермском районе. Также от 4 до 8 случаев заражения зафиксированы в Чусовском, Кишертском, Соликамском, Ординском округах и в Кунгуре.

Еще в 17 территориях от одного до трех инфицированных. Всего в Пермском крае за все время пандемии выявлено 165732 заболевших COVID-19.