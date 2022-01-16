Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на трассе Пермь-Березники

Фото: ЧП БЕРЕЗНИКИ

Рано утром в воскресенье,16 января, на трассе Пермь – Березники, возле деревни Сибирь, произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, в семь утра на 163-м километре трассы 62-летний водитель ВАЗовской «десятки» выехал на встречную полосу. В это время навстречу двигалась «Тойота» из Свердловской области, за рулем которой находился 42-летний мужчина.

Отечественный автомобиль врезался в иномарку. В результате столкновения двух машин водитель «десятки» погиб на месте, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Фото: ЧП БЕРЕЗНИКИ

- Обстоятельства аварии уточняются, - отметили в ведомстве.