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Общество16 января 2022 10:28

В Пермский край доставили новую партию Спутника V

В клиники региона поступят 47 400 комплектов вакцины
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Сделать прививку от COVID-19 в Пермском крае можно в 63 медицинских организациях.

Сделать прививку от COVID-19 в Пермском крае можно в 63 медицинских организациях.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

47 400 комплектов вакцины «ГамКовидВак» - Спутник V прибыло в Пермский край. В ближайшее время вакцина будет распределена между поликлиниками и частными клиниками региона, сообщили в Минздраве Прикамья. Сделать прививку от COVID-19 в Пермском крае можно в 63 медицинских организациях.

Всего в Пермском крае прошли вакцинацию от коронавируса свыше 1,3 миллиона жителей. Из них 166,8 тысячи человек провели ревакцинацию.

Напомним, за последние дни в Прикамье резко вырос темп заражения ковидом. Если три-четыре дня назад за сутки выявляли около 300 вновь инфицированных, то 16 января их стало уже 438.