Пермский хоккеист Матвей Мичков не попал в олимпийскую сборную

Матвей Мичков в состав сборной не попал Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Стали известны имена хоккеистов, которые войдут в расширенный состав сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине. Из нападающих это Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев ( ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко ( СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (московское «Динамо»), Артем Галимов, Дмитрий Воронков ( «Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов ( «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артур Каюмов («Локомотив»), Владимир Ткачев («Трактор») и Андрей Чибисов («Металлург»). А вот имени Матвея Мичкова в этом списке нет. Хотя шанс принять участие в Олимпийских играх у пермского хоккеиста был.

Напомним, 17-летний хоккеист Матвей Мичков, родившийся в Кунгуре и начинавший делать свои первые шаги в хоккее в Перми, в ноябре прошлого года забросил «самый молодой гол», а 27 декабря стал лучшим игроком национальной команды матча России со Швецией на молодежном Чемпионате мира - 2022.

Но вот в состав олимпийской сборной Матвей не включен.

Пока известно, что из пермяков на Олимпиаду поедут лыжница Мария Истомина, а также саночницы из Чусового Татьяна Иванова и Екатерина Катникова.