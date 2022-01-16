В полтора раза за три дня - выросло количество вновь выявленных больных коронавирусом в Пермском крае

Всего в Прикамье выявлено около 166 тысяч заболевших Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным Роспотребнадзора за минувшие сутки в Пермском крае подтверждено 438 новых случаев COVID-19. Еще три дня назад количество вновь выявленных больных коронавирусом за сутки составляло всего 300. То есть рост – в полтора раза.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 165 732.

В стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 209 пациентов. Из них 89 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от ковида умерли 8 человек. Всего же с начала пандемии в Прикамье от коронавирусной инфекции скончались 7 651 человек.

Выздоровел за сутки 401 человек. Всего справились с болезнью 153 462 жителя Прикамья.