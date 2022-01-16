«Ожидается пик похолодания». Синоптики объяснили, почему в Пермском крае температура ниже, чем в соседних регионах

В Перми с начала января выпало около 90 процентов месячной нормы снега. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Через Пермский край проходит североатлантический циклон Elsa, рассказали пермские метеорологи. В связи с этим на всей территории региона прошли сильные снегопады.

- Высота снежного покрова значительно увеличилась и достигает в Перми 54 сантиметров, на севере и востока края - 70-86 сантиметров, в горах более метра, - сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».

В Перми с начала января выпало около 90 процентов месячной нормы снега. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся, но будут слабыми.

- Воскресное похолодание связано с выхолаживанием воздушной массы в тылу циклона, - говорят синоптики. - Очаг холода изолированный - то есть в Пермском крае температура ниже, чем в соседних регионах. Пик этого похолодания в Перми ожидается утром в понедельник, 17 января.

Столбик термометра опустится до -18...-19 градусов. После чего с юго-западным ветром начнет поступать более теплый воздух и во вторник потеплеет до -7...-9 градусов.