Пермский Театр-Театр пригласит для постановки спектакля Константина Богомолова

Фото: Театр-Театр

24 февраля на большой сцене Театра-Театра состоится премьера драмы «Маскарад» (16+) по пьесе Михаила Лермонтова. Первую премьеру года поставит режиссер Филипп Григорьян.

- Это спектакль не просто по пьесе Лермонтова – он и о Лермонтове тоже, Филипп Григорьян включил в свой «Маскарад» фигуру автора, - рассказали в театре. - В постановке нет границы времен, XIX и XXI век существуют на равных, а героев можно обнаружить в картинной галерее, в студенческом общежитии, на мусорной свалке, в тюремной камере. Это история о том, как убийца и его жертва снова и снова оказываются наедине друг с другом, несмотря на все старания автора, который может вмешаться в ход событий, но не может его изменить.

В конце апреля на «Сцене-Молот» состоится премьера оперы под рабочим названием «Жизнь в красном цвете» (16+). Вокальные партии исполнят солистки Пермского театра оперы и балета Наталья Буклага и Надежда Павлова.

На май-июнь запланирована премьера мюзикла «Сонная лощина» (16+) ирландского композитора и либреттиста Имона О'Двайера.

А в конце года зрители увидят драму «Катерина Измайлова» (16+). Именно этим спектаклем Театр-Театр откроет 96-ой сезон после завершения ремонта зрительного зала и фойе большой сцены.

На 2023 год в театре запланирована премьера болгарского режиссера Дианы Добревой «Моби Дик» (16+), спектакль Елены Невежиной «Гостиница “Центральная”» (16+), приуроченный к 300-летию Перми, а также выпуск сценической версии романа Алексея Иванова «Сердце Пармы» (16+).

Намеревается также театр пригласить для постановки режиссера Константина Богомолова, известного своей скандальной "Кармен" (16+). Название будущего спектакля в данный момент обсуждается.

Напомним, весной 2021 года в Пермском театре оперы и балета состоялась премьера «Кармен» в постановке Константина Богомолова. Взяв за основу классический сюжет, Константин Богомолов перенес действие оперы в Одессу, где Кармен стала еврейкой с Молдаванки. А сам спектакль превратился в эпатажное шоу. Если в предыдущей версии «Кармен», поставленной в Перми в 2005 году, на сцене появились писсуары, символизирующие солдатскую казарму, то у Богомолова Кармен пела свою арию, достав из-под юбки нечто вроде женского тампона. А в финале героиня погибает под звуки бензопилы.