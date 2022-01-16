Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 января 2022 6:21

«Собаки содрали с женщины скальп, отгрызли ей кисти рук». За гибель пермячки будут судить чиновницу

Ранее суд оправдал начальника отдела городского управления экологии
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Собаки свободно бегали по улицам.

Собаки свободно бегали по улицам.

Фото: архив "КП"

В феврале в Пермском краевом суде начнется процесс по делу бывшей чиновницы. Ольгу Муравьеву обвиняют в гибели 58-летней пермячки от нападения стаи бродячих собак.

Напомним, 27 марта 2020 года в Мотовилихинском районе Перми в микрорайоне Висим был обнаружен труп 58-летней женщины. Вокруг нее сгрудилась стая собак, которые грызли тело.

- Собаки содрали с женщины скальп, отгрызли ей кисти рук, - рассказал "Комсомолке" источник в правоохранительных органах.

При виде полицейских, приехавших на вызов, собаки разбежались, оставив свою жертву.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» в отношении начальника отдела управления экологии и природопользования Перми Ольги Муравьевой. По версии следствия, критическая ситуация с численностью безнадзорных собак в Мотовилихинском районе возникла в результате ее халатности.

Прошлой осенью Ленинский районный суд оправдал чиновницу. Прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор. Теперь делом займется краевая судебная инстанция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Скальпа нет, лицо обгрызано». В Перми собаки утащили женщину за гаражи и загрызли

Женщина пыталась отбиться от разъяренной стаи, снег вокруг был весь в крови (подробнее)