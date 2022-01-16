«Собаки содрали с женщины скальп, отгрызли ей кисти рук». За гибель пермячки будут судить чиновницу

Собаки свободно бегали по улицам. Фото: архив "КП"

В феврале в Пермском краевом суде начнется процесс по делу бывшей чиновницы. Ольгу Муравьеву обвиняют в гибели 58-летней пермячки от нападения стаи бродячих собак.

Напомним, 27 марта 2020 года в Мотовилихинском районе Перми в микрорайоне Висим был обнаружен труп 58-летней женщины. Вокруг нее сгрудилась стая собак, которые грызли тело.

- Собаки содрали с женщины скальп, отгрызли ей кисти рук, - рассказал "Комсомолке" источник в правоохранительных органах.

При виде полицейских, приехавших на вызов, собаки разбежались, оставив свою жертву.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» в отношении начальника отдела управления экологии и природопользования Перми Ольги Муравьевой. По версии следствия, критическая ситуация с численностью безнадзорных собак в Мотовилихинском районе возникла в результате ее халатности.

Прошлой осенью Ленинский районный суд оправдал чиновницу. Прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор. Теперь делом займется краевая судебная инстанция.

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