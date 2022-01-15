Пермяков приглашают принять участие в «птичьей переписи»

Фото: Валентина Буравлева

Жителей Перми приглашают принять участие в зимнем учете водоплавающих птиц «Серая шейка-2022». Он пройдет в Перми уже в восьмой раз.

Региональный координатор акции – Пермское орнитологическое общество. Группы организуют 16 января на нескольких маршрутах с координаторами на следующих территориях: КамГЭС и ручей Гремячий (Гайва), река Ива, река Большая Мотовилиха (Райский Сад), река Егошиха, набережная реки Кама, река Данилиха.

- Ежегодно в Перми остается зимовать порядка 70 видов птиц, которые нуждаются в подкормке. Учет помогает выяснить, насколько важны для птиц «холодные зимовки», какие виды помимо уток у нас зимуют и в каком количестве, - сообщили в Управление по экологии и природопользованию администрации Перми.

В 2021 году в Перми проходил учет зимующих водоплавающих на реках Большая Мотовилиха, Данилиха, Гусянка, ручье Гремячем и на Каме. В нем участвовали около 100 человек, в течение учетной недели было замечено около 1000 крякв.

Чтобы принять участие в «птичьей переписи», нужно написать координатору акции Роману Харину ВКонтакте. Кстати, о том, какие виды птиц обитают в долинах малых рек в Перми, как и чем их можно кормить, читайте в нашем материале.

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