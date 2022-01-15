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Происшествия15 января 2022 15:46

В закрытой квартире в центре Перми нашли труп женщины

Входную дверь пришлось вскрывать спасателям
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: Василий Вахрин

Утром в пятницу, 14 января, в экстренные службы Перми позвонила женщина и сказала, что ее родственница, которая живет в одной из квартир на Комсомольском проспекте сутки не выходит на связь, не открывает дверь, а в замочную скважину изнутри вставлен ключ.

- Спасатели в присутствии полицейских вскрыли дверь В квартире на кухне лежал труп хозяйки, - сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией.

Причину смерти женщины устанавливают правоохранители.

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