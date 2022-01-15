МЧС предупреждает жителей Пермского края о сильном снегопаде 16 января

Фото: Олег Укладов

Главное управление МЧС по Пермскому краю предупреждает о сильном снегопаде. По данным министерства, сильные осадки пройдут в ночь на 16 января. В отдельных районах вероятны гололедно-изморозевые отложения. Температура воздуха ночью и днем составит –11...-16 градусов.

Жителям Прикамья рекомендуют воздержаться от поездок, не ходить рядом с деревьями и шаткими строениями, плотно закрывать окна, двери, чердаки и вентиляционные отверстия.

Кстати, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов составил долгосрочный прогноз погоды. По словам специалиста, в ближайшие дни нас ждут низкое атмосферное давление, резкие перепады температуры и много осадков. Подробнее о погоде в Прикамье с 14 по 21 января, читайте в нашем материале.

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