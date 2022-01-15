Жителя Перми осудили за разжигание ненависти в социальных сетях

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Пермяка осудили за оскорбительные посты, которые он публиковал на своей странице в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Текст постов надзорное ведомство не приводит, однако уточняет, что пермяк размещал информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства граждан по признакам национальности и отношения к религии.

- Постановлением Дзержинского районного суда он признан виновным, ему назначен административный штраф 11 тыс. рублей. Судебный акт вступил в законную силу, противоправная информация добровольно удалена, - сообщили в прокуратуре.

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