На трассе Пермь-Краснокамск образовалась многокилометровая пробка

Фото: скриншот видео паблика Живая Пермь/ВКонтакте

Днем в субботу, 15 января, на трассе Пермь-Краснокамск образовалась огромная пробка. Об этом автолюбители сообщили в социальных сетях.

"Из Краснокамска в Пермь все стоит. От Аджарии и до пьяной дороги в Закамске", - пишут водители в социальных сетях.

Причиной затора стала авария, которая произошла на 488 километре автодороги «Подъезд к городу Пермь от автодороги М7-Волга». По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД, водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего большегруз вместе с полуприцепом перевернулись на бок.

- Водитель не пострадал. Движение восстановлено по одной полосе. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в краевом главке МВД.

Водителям рекомендуют ехать в объезд через улицы Ласьвинскую и Липатова.

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