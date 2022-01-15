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Происшествия15 января 2022 7:42

В Перми сутки ищут пропавшую женщину

Она нуждается в медицинской помощи
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Надежда Вохмина. Фото предоставлено родственниками

Надежда Вохмина. Фото предоставлено родственниками

В редакцию "Комсомольской правды" обратился сын 62-летней Надежды Вохминой. Он рассказал, что 14 января его мама вышла из дома по улице Свиязева в Индустриальном районе и исчезла.

Приметы

Рост 158, глаза серо-зеленые, плотного телосложения, носит очки. Была одета в розовый пуховик с капюшоном, синие джинсы, сапоги, коричневую кепку.

Сын пропавшей Надежды добавил, что она нуждается в медицинской помощи. Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении пропавшей, просят сообщать по телефону: 8 950 474-84-41.

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