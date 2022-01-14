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Общество14 января 2022 10:53

В Пермском крае ищут пропавшую два месяца назад девушку

Она ушла из дома в Губахе 8 ноября
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: "Регион-59"

Фото: "Регион-59"

Поисковики Прикамья разыскивают пропавшую Любовь Быкову. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион-59».

Женщина покинула дом в Губахе по проспекту Октябрьский 8 ноября 2021 года. И с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Особые приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, короткие волосы до плеч. Во что была одета женщина, к сожалению, не сообщается.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшей, просят сообщать по телефонам:

- 02, 102 - полиция;

- 112 - ЕДДС;

- +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь;

+7-958-244-12-84- инфорг Юлия;

+7-963-882-10-01- инфорг Светлана;