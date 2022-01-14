В Пермском крае ищут пропавшую два месяца назад девушку

Фото: "Регион-59"
Поисковики Прикамья разыскивают пропавшую Любовь Быкову. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион-59».
Женщина покинула дом в Губахе по проспекту Октябрьский 8 ноября 2021 года. И с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
Особые приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, короткие волосы до плеч. Во что была одета женщина, к сожалению, не сообщается.
Всех, кто обладает любой информацией о пропавшей, просят сообщать по телефонам:
- 02, 102 - полиция;
- 112 - ЕДДС;
- +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь;
+7-958-244-12-84- инфорг Юлия;
+7-963-882-10-01- инфорг Светлана;