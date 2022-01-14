Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В пятницу, 14 января, на трассе в Пермском крае автобус с пассажирами попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Авария произошла около 12:30 на 477 километре автодороги «Подъезд к Перми М-7 Волга». Водитель пассажирского автобуса LOTOS 206, который ехал из Перми в Краснокамск, при перестроении с левой полосы на правую не справился с управлением, и транспорт улетел в кювет.

- В автобусе находились 10 пассажиров. По предварительной информации, пострадал один человек – кондуктор автобуса. В настоящий момент на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Напомним, накануне двое пермяков попали в страшную аварию на трассе «Пермь – Екатеринбург». «Хендай Солярис», на котором ехали жители краевой столицы, выехал на "встречку" и столкнулся с двумя грузовиками.

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