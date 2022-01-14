В Перми под застройку продали участок «Мотовилихинских заводов»

Фото: "Мотовилихинские заводы"

В Перми с торгов продали участок «Мотовилихинских заводов». Как сообщает Business Class, проданы земельный участок рядом с улицкй Кирпичной, 1, что расположен в Мотовилихе. А также объект незавершенного строительства на нем.

Площадь участка - 29,9 тыс. квадратных метров, фундамента – 1,01 тыс. квадратных метров.

Начальная цена объекта составляла 132,2 млн руб. После торгов участок был куплен за 59,5 млн руб. предпринимателем Владимиром Мехоношиным.

КСТАТИ

В концк 2021 года на торгах реализовали еще один объект, что принадлежал «Мотовилихинским заводам» - УДС «Молот». Его за 284,4 млн руб. в собственность Прикамья приобрела АО «Корпорация развития Пермского края».