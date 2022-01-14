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Общество14 января 2022 9:42

В Прикамье ввели обязательные ежегодные субботники

Они будут проводиться два раза в год
Григорий СЕРЕДКИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал указ о введении в крае ежегодных субботников. Документ расположен на официальном портале правовой информации.

Субботники будут проводиться в последнюю субботу апреля и первую субботу октября во всех поселениях края. Контролировать их проведение обязаны главы муниципалитетов. Также привлечь жителей и сотрудников организаций предписано районным администрациям.

Одна из главных целей введенных субботников - улучшить экологию и качество содержания территорий края.