В Прикамье ввели обязательные ежегодные субботники

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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал указ о введении в крае ежегодных субботников. Документ расположен на официальном портале правовой информации.

Субботники будут проводиться в последнюю субботу апреля и первую субботу октября во всех поселениях края. Контролировать их проведение обязаны главы муниципалитетов. Также привлечь жителей и сотрудников организаций предписано районным администрациям.

Одна из главных целей введенных субботников - улучшить экологию и качество содержания территорий края.