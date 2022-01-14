В Прикамье резко увеличилось число заражений коронавирусом

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В Пермском крае резко увеличился суточный показатель заражений COVID-19. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, на 14 января выявили 358 инфицированных. Днем ранее выявили 309 заражений.

Число подтвержденных случаев заражения в Прикамье с начала пандемии достигло 164 875.

Сегодня в краевых стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 168 пациентов. 83 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в регионе от последствий ковида скончались 7 633 человека. 15 из них ушли из жизни за прошедшие сутки.