Губернатор Прикамья выступил на Гайдаровском форуме

Фото: краевое правительство.

В Москве 13 января открылся Гайдаровский форум.

О том, как в Прикамье решают проблему привлечения кадров в медицинскую отрасль, рассказал в своем выступлении губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В частности, в крае приступили к реализации регионального проекта «Кадры для медицины».

- В тех муниципалитетах, где особенно остро наблюдается нехватка медицинского персонала, врачам будут выплачивать 2 миллиона рублей на приобретение жилья в случае их переезда, - объяснил Дмитрий Махонин. – В Перми предусмотрена компенсация на аренду жилья в размере 10 тысяч рублей для среднего медицинского персонала, которого в краевом центре не хватает.

Региональный проект поддержали также предприятия региона.

- Они поддерживают медицинские учреждения, строят дома и передают их медикам, - сообщил губернатор.

В Пермском крае занимаются популяризацией медицинских профессий и повышением их престижа буквально со школьной скамьи. Дмитрий Махонин рассказал, что в Прикамье в прошлом году открыли в школах 5 медицинских классов.

- Мы планируем увеличивать их число, - подчеркнул губернатор.

Поддерживать в регионе будут и тех, кто хотел бы получить медицинское образование.

- Мы развиваем целевое обучение студентов в медицинском университете, - отметил Дмитрий Махонин. – В прошлом году их прием был увеличен на четверть. Впервые осуществлялся целевой набор на медицинские специальности в колледжи. Мы ведем диалог с профильными министерствами РФ по увеличению целевых показателей набора в пермский медуниверситет.