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Происшествия14 января 2022 7:24

Пьяный житель Чайковского пытался вскрыть банкомат городского ТЦ

«Добычу» он собирался потратить на лечение и признал свою вину
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Анастасия Осипова

В Чайковском пьяный местный житель пытался ограбить стоящий в ТЦ банкомат. Подробностями с «КП-Пермь» поделились в полиции.

Инцидент произошел августовским вечером прошлого года. Мужчина дождался темного времени суток и в нетрезвом состоянии проник в один из ТЦ Чайковского городского округа через незапертую дверь служебного входа. А затем выбрал свою жертву - стоящий банкомат, который хотел открыть металлическим предметом.

Однако усилия несостоявшегося вора оказались тщетны. Вскрыть крепкий банкомат он так и не смог. И, приняв поражение, выбросил орудие преступления в мусорный бак. А сам убежал домой.

Вскоре в дом к грозе банкоматов пришли оперативники. Мужчина свою вину признал и сознался, что собирался потратить деньги на лечение.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно.