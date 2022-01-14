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Общество14 января 2022 7:04

Жительница Орджоникидзевского района Перми отметила 103-летие

У Нины Николаевны две дочери, три внука и шесть правнуков
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Администрация города Перми

Фото: Администрация города Перми

Жительница Орджоникидзевского района Перми Нина Николаевна Филатова отметила свое 103-летие. Об этом рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.

Нина Николаевна – уроженка Березников. Она воспитала двух дочерей. Также у нее три внука и шесть правнуков. К сожалению, супруг Нины Николаевны погиб в 1941 году на Великой Отечественной войне.

Трудовой стаж именинницы 42 года. В годы войны она трудилась в тылу, работая на автобазе техником по учету резины и ГСМ.

Администрация вместе с ТОС «Домостоительный» вручили Нине Николаевне памятные подарки и пожелали здоровья и благополучия.