Уроженец Прикамья установил два мировых рекорда в фигурном катании

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: Reuters

Уроженец Березников, российский фигурист Александр Галлямов вместе со своей напарницей Анастасией Мишиной стал чемпионом Европы по фигурному катанию. Европейское первенство проходит в эти дни в Таллине.

Пара набрала 239,82 балла в общей сумме, что является мировым рекордом. По отдельности рекордными стали их результаты в короткой (82,36) и произвольной (157,46) программе.

Отметим, что ранее мировой рекорд по количеству баллов среди спортивных пар (234,84) установила китайская пара Суй Вэньцзинь и Хань Цунь на чемпионате мира по фигурному катанию в 2019 году.

Кстати, второе и третье места также заняли наши соотечественники: Евгения Тарасова и Владимир Морозов и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский соответственно.

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