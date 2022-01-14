В Лысьве за грабеж осудят безработного мигранта

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Фото: Олег ЗОЛОТО
В Лысьве осудят 29-летнего безработного мужчину, который ограбил магазин. Подробностями дела поделились в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Инцидент произошел в ноябре 2021 года. Продавец одного из магазинов по улице Шмидта пожаловалась, что к ней зашел мужчина в тканевой маске и потребовал достать все деньги из кассы. Женщина, опасаясь за свою жизнь, передала ему 10 тыс. руб.
Молодой грабитель действовал по заранее спланированному сценарию. После грабежа он пошел в сторону мусорного бака, где избавился от маски и брюк, что надел поверх других.
Вернувшись домой, парень полностью сменил всю одежду и отправился в бар, где хотел потратить похищенные деньги. Но конспирация не спасла молодого человека от задержания.
К счастью, главного фигуранта истории быстро задержали. Как отметили в полиции, подсудимый не является гражданином России, а приехал в РФ из ближнего зарубежья.