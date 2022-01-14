В Прикамье любителя пьяной езды приговорили к полутора годам исправительных работ

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В Прикамье понесет наказание любитель пьяной езды из города Очер. Подробности рассказали в краевом ГУ МВД России.

Так, в сентябре 2021 года сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2110, что ехал по улице Малышева. Но при проверке документов у водителя авто выявили признаки алкогольного опьянения. Проверка показала, что в выдыхаемом мужчиной воздухе содержится 0,78 мг/л абсолютного этилового спирта.

Позже правоохранители установили, что гражданин ранее дважды был судим за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Но выводов для себя не сделал.

В итоге суд приговорил виновного к исправительным работам на 1,5 года. А также лишил права управления ТС на 4 года.