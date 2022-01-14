Наставник «Пармы» прокомментировал поражение от «Лейдена»

Фото: БК "Парма-Париматч"

Главный тренер БК «Парма-Париматч» Казис Максвитис прокомментировал поражение пермского клуба от нидерландского «Лейдена» (88:91). Матч состоялся вечером 13 января на паркете УДС «Молот».

«Я думаю, в игре победила команда у которой было больше желания. У своих парней я сегодня сильного желания победить не увидел. Так что «Лейден» заслуженно выиграл, а мы – заслуженно проиграли», - емко прокомментировал игру наставник пермяков.

Напомним, следующий матч «Пармы» состоится уже в грядущее воскресенье. 16 января наши баскетболисты примут в Перми одного из лидеров регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ – саратовский «Автодор» (0+).