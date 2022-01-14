В Перми сотрудник завода погиб при разгрузке зерна

Фото: Пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР

В Перми по факту гибели работника завода при разгрузке зерна возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Трагедия произошла в октябре 2021 года, 16 числа. Грузчик спустился в трюм теплохода «Сызрань», что был пришвартован к причалу «Пермского мукомольного завода». И с помощью пневматического транспортера грузил зерна пшеницы на территорию предприятия.

Работы проводились с явными нарушениями требований безопасности. И их выполнение никто не контролировал. Мужчина перегружал сыпучий груз один, в отсутствие трапов, не имел закрепленных на себе средств индивидуальной защиты (предохранительный пояс со страховочным канатом).

Днем того же дня грузчик был обнаружен под зерном в трюме сухогрузного теплохода «Сызрань» без признаков жизни.