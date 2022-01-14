В Перми временно закрыли «Покешную» и «Фобошную»

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В краевой столице временно закрыты «Покешная Кафешная» на улице Революции, 50 (ЖК «Гулливер») и «Фобошная кофешная» на улице Революции, 22 (ЖК «Новый центр). А телефон собственной доставки сети в новогодние каникулы не отвечал. Об этом сообщает издание Business Class.

О том, что заведения закрыты, также отмечают и пользователи «2ГИС». Сообщается, что филиал «Покешной кафешной» закрылся и удален из справочника.

Однако представители гастрономических проектов прокомментировали, что закрытие временное и в скором времени проекты возобновят работу.