В Прикамье в 2021 году ликвидирован 261 волк

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Пермском крае за прошедший год ликвидировали 261 волка. Такими данными поделились в пресс-службе краевого Минприроды.

213 из них добыто в рамках мероприятий по регулированию численности хищников. 48 – во время спортивной и любительской охоты.

Наибольшее количество особей хищника добыто в Чердынском городском округе –23 и Гайнском муниципальном округе – 18 особей.

Напомним, с 2022 года в регионе увеличили награды за убитых волков с 20 до 23 тыс. руб. А рассматривать заявления охотников на выплату награды будут максимум один месяц вместо трех месяцев ранее.

Ежегодно число убитых волков в Прикамье растет. Если в 2016 году в регионе было ликвидировано 67 волков, то уже в 2020 году – 214.

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