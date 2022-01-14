Сын Виктора Цоя и гитарист «Кино» Юрий Каспарян представят в Перми лучшие песни группы

Фото: Модерн концерт

Пермские поклонники Виктора Цоя смогут услышать его лучшие песни в проекте Симфоническое «Кино». Это уникальная программа, в которую вошли произведения Цоя в симфороковой интерпретации. Основу концерта составляют композиции из легендарных альбомов «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце», а «Кукушка», «Кончится Лето» и несколько треков из раннего репертуара группы «Кино».

Они прозвучат в исполнении большого симфонического оркестра под управлением дирижера Антона Шабурова. Все гитарные партии исполнит гитарист Юрий Каспарян, чьи соло на гитаре являются визитной карточкой многих песен группы «Кино».

Сопровождает выступление тематический видеоряд, разработанный сыном Виктора Цоя Александром.

ДК Солдатова,

Комсомольский пр., 79

12 февраля в 19.00 (6+)

Билеты: 1500–4000 рублей.